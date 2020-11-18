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الأربعاء، 18-11-2020 03:08 م

منصّة زين للإبداع تُطلق فعالياتها في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020

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الوكيل الاخباري - أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) عن إطلاق فعالياتها بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 الذي يعد الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال في العالم، وذلك من خلال عقدها لسلسة من الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل عبر وسائل الاتصال المرئي عن بُعد والبث المباشر على صفحتها على الفيسبوك، بمشاركة نُخبة من المدربين والمتحدثين والمختصين في مجالات التكنولوجيا والتسويق وريادة الأعمال، وذلك خلال الفترة ما بين 16-22 تشرين الثاني.
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وأعلنت المنصّة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن المواضيع والمجالات التي ستتناولها الدورات التدريبية والجلسات وورش العمل التي ستقدّمها خلال هذه الفترة، وآلية التسجيل والمشاركة، كما دَعَت جميع روّادها للاستفادة من هذه الفرصة المميزة التي ستساهم بتنمية مهاراتهم وتطويرها وإرشادهم وتوجيههم.

وبدأت أولى هذه الفعاليات يوم الثلاثاء من خلال دورة تدريبية مميزة حول تطوير تطبيقات الأندرويد الأساسية لتعلّم بناء أول تطبيق أندرويد باستخدام  Flutter SDK”"، قدّمها المدرّب محمد علي عبر تطبيق زوم، بمشاركة 20 شاب وشابّة، وستستمر على مدار 3 أيام، كما بدأت دورة تدريبية بالتعاون مع شركة “CyberTalents” تناولت موضوع "أمن الويب" بمشاركة 50 شاب وشابّة، وستستمر على مدار 6 أيام.

وعقدت المنصة يوم أمس في بث مباشر على صفحتها على الفيسبوك ورشة عمل بالتعاون مع مصنع الأفكار- أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد - حول التقنيات المربكة والطباعة ثلاثية الأبعاد وأثرها على القطاع الصناعي، ومحاضرة تدريبية مع الخبير نضال قناديلو تحدّث خلال ساعتين متواصلتين عن مفهوم ريادة الأعمال وعوامل النجاح الرئيسية لروّاد الأعمال وكيفية تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة، ولاقوا إقبالاً واسعاً من الشباب والمتابعين على صفحة المنصّة.

وستعقد المنصة خلال هذا الأسبوع مجموعة واسعة من الدورات التدريبية وورش العمل المميزة، منها دورة تدريبية بعنوان "الطباعة ثلاثية الأبعاد والنمذجة الأوليّة السريعة"، والتي ستُقيمها منصة زين بالتعاون مع فريق مصنع الأفكار، تليها دورة تدريبية حول أنواع التقنيات اللاتلامسية “Touchless Technology” ومدى تأثيرها على عملية التحول الرقمي للصناعات والمؤسسات، مع الخبير التكنولوجي رجائي جودة.

كما ستقيم المنصة ورشة عمل مع الخبير والمستشار في مجال التسويق الرقمي جودت شمّاس حول كيفية استكشاف أسواق جديدة والوصول إليها، ودورة تدريبية بعنوان “Weapons for Startup” ستتناول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وسيقدّمها المدرّب مسعود الحلو، وسيتم تنظيم جلسة حوارية بالتعاون مع مسرّعة "حصاد" وعدّة جهات مختصّة في قطاع الزراعة في الأردن، وورشة عمل بعنوان "من فكرة إلى مشروع" مع المدرّب بسام الهنيدي، وستختم المنصة فعالياتها بدورة تدريبية بعنوان “Harnessing the power of big data” مع البروفيسور “Christina Stathopoulos”.

ويأتي إطلاق المنصة لهذه الفعاليات واحتفالها بهذه المناسبة مواصلةً لدورها في خدمة روّاد الأعمال في الأردن، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتحفيزهم على استثمار قدراتهم وتوظيفها، واكتشاف مشاريعهم وتحويلها إلى واقع ملموس.

 




 

 


 

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