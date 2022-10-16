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الأحد، 16-10-2022 02:54 م

موظفو كابيتال بنك يزورون دار الضيافة للمسنين التابع لجمعية الأسرّة البيضاء

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من تشرين الأول الجاري، زار عدد من موظفي كابيتال بنك مؤخراً دار الضيافة للمسنين التابع  لجمعية الأسرّة البيضاء.اضافة اعلان

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لبرامج كابيتال بنك الخاصة بالمسؤولية المجتمعية التي تحث على العمل الاجتماعي والمشاركة في دعم مختلف فئات المجتمع ومساندتها، ومن ضمنهم كبار السن بهدف التعبير عن تقديرهم على مسيرتهم في تنشئة الأجيال وتقديم الاحترام لهم باعتبارهم جزءاً مهماً من نسيج المجتمع.
وينظر كابيتال بنك بعين التقدير للجهود التي يبذلها القائمون على جمعية الأسّرة البيضاء في إيواء كبار السن وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، كما ويحرص على استمرارية الشراكة مع الجمعية في تنظيم زيارات سنوية لدار الضيافة والتفاعل مع المقيمين فيه من المسنين.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأسرة البيضاء تأسست في العام 1971 وأنشأت دار الضيافة في العام 1979 كأول دار لرعاية المُسنين في المملكة، بهدف خدمة كبار السن، الذين ليس لهم من يعيلهم أو لا تسمح ظروف أبنائهم وعائلاتهم الاعتناء بهم.

 




 

 


 

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