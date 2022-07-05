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الثلاثاء، 05-07-2022 01:52 م

موظفو كابيتال بنك يشاركون في فعالية تطوعية في مركز زها الثقافي

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي للخدمة المجتمعية والذي يحرص كابيتال بنك على تفعيله سنوياً، نظم البنك يوماً تطوعياً لموظفيه لإعادة طلاء مركز زها الثقافي في منطقة الزهور.

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وتترجم هذه الفعالية، الاهتمام الكبير الذي يوليهكابيتال بنك لترسيخ دوره الرائد والمسؤول تجاه المجتمع عبر تنفيذه للعديد من البرامج والمبادرات في مختلف المجالات كالتعليم والاستدامة البيئية والتمكين المجتمعي من جانب، ومن جانب آخر تعزيز ثقافة التطوع لدى موظفي البنك والاستعانة بهم كمورد مهم يصب في خدمة رسالته واستراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.


وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، عن اعتزازها بمستوى الإقبال الكبير من قبل موظفي البنك للمشاركة في هذه الفعالية وعملهم بروح الفريق، مشيرة إلى أن كابيتال بنك يحرص على إخراط الموظفين وعلى مدار العام في فعاليات تطوعية متنوعة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على التنوع في القطاعات والفئات المستهدفة.


ومن الجدير ذكره بأن كابيتال بنك قد نظم وشارك في مجموعة من الفعاليات التطوعية منذ بداية العام، منها حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، وسكب وجبات إفطار رمضان مع تكية أم علي وفعالية إفطار للأيتام بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وعرض منتجات أشخاص مبدعين من متلازمة داون بالتعاون مع جمعية سما ومبادرة ProjectSea لتنظيف مياه خليج العقبة.

 




 

 


 

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