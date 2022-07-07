نادي مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين "IEEE" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على مسمى "النادي المثالي" في الجامعات الاردنية لعام 2022  

الوكيل الإخباري - كرّم رئيس مجمع المهندسين الكهربائيين والالكترونيين (IEEE) فرع الأردن الدكتور علاء خليفه النادي الطلابي لمجمع المهندسين الكهربائيين والالكترونيين في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لحصوله على مسمى "النادي المثالي" في الجامعات الأردنية للعام 2022.

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وجاء التكريم خلال الحفل السنوي للنادي، وحضره عميد كلية الملك عبد الله الثاني للهندسة في الجامعة الدكتور عصام القرالة، ورئيس قسم الهندسة الكهربائية مشرف النادي الدكتور فادي شحروري.



هذا وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي النادي ومشرفه على الإنجاز الجديد الذي يعكس الصورة المشرقة لإبداعات طلبة الجامعة وتميزهم، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للنشاطات العلمية المنهجية واللامنهجية لقدرتها على مساعدة الطلبة في الانخراط بأسواق العمل.



بدوره أشار شحروري إلى البيئة التقنية المعلوماتية الخصبة التي توفرها الجامعة لطلبتها لرفع كفاءتهم بما يتناسب مع التطور التقني والمعلوماتي العالمي، مبينا أن الكلية لا تتوانى عن إتاحة مختبراتها المجهزة بأحدث الاجهزة التقنية لأعضاء النادي.

