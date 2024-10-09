نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة مع شركة الوصلة الرائدة في مجال خدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى "نتورك إنترناشيونال الأردن" في إطارها مهمة إدارة عمليات الترخيص لمعاملات شركة الوصلة.
وستنعكس هذه الشراكة على قدرة شركة الوصلة على تسهيل المعاملات لدى التجار الشركاء، بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا والحلول الداعمة للتجارة والدفع الإلكتروني، فضلاً عن حلول معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن" من جهة، كما ستنعكس من جهة أخرى على المزايا التي سيتمتع بها عملاء شركة الوصلة، سواء من خطط التقسيط السلسة، ومن الخصومات الحصرية.
وبعيداً عن المعاملات داخل الشبكة المغلقة، تمثل هذه الاتفاقية توسعاً كبيراً لشركة الوصلة، التي تخطط لتقديم بطاقات ائتمان فيزا ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي يمكن الوصول إليها من قبل التجار خارج شبكة شركائها. وستلعب "نتورك إنترناشيونال الأردن" دوراً محورياً في دعم عمليات الإصدار والترخيص، وفي تعزيز هذه الشراكة.
وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن" أمجد الصادق: "نحن نبحث دائماً عن وسائل جديدة ونحرص على استكشافها لدمج خدماتنا. وتُعد هذه الشراكة مع الوصلة خطوة هامة على طريق إحداث ثورة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن، وتعزيز إمكانية وصول المستهلك في المملكة ووضع الشبكة في سوق خدمات الدفع الديناميكي في المملكة وتأمين مكانة للشركة ضمنها."
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المدير العام لشركة الوصلة ، الدكتور نبيل الناصر: "تُعدّ الشراكة مع "نتورك إنترناشيونال الأردن" إنجازاً تعتز به الوصلة؛ فبالاستفادة من تقنياتها المتطورة، يمكننا تقديم حلولٍ سلسة للشراء الآن والدفع لاحقاً، مما يعزز خدماتنا ويوسّع نطاق وصولنا. كذلك، فإن هذه الشراكة تعد في صالح الطرفين؛ إذ إنّها تطوّر خدمات المستهلكين، وتدفع النمو. نحن متحمسون لفرص التوسّع التي تتيحها هذه الشراكة، ومزاياها التي ستنعكس على عملائنا وعملنا التجاري على حدٍ سواء."
ويؤكد هذا التعاون مدى الالتزام الراسخ والكبير لـ نتورك إنترناشيونال تجاه الابتكار وتعزيز تجارب المستهلك من خلال حلول الدفع الرقمية المتقدمة.
-
أخبار متعلقة
-
تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين
-
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ" تختتم مرحلة النّشر والتّرشيحات لجوائز التّميُّز، للدورة 2024/2025
-
مجموعة شركات أبو عودة: التكريم الملكي حافز لنا ونتطلع للمزيد في خدمة الاقتصاد الوطني
-
سامسونج تستضيف "يوم حلول الهواء" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في هذا المجال
-
البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2024 بنسخته الرابعة عشر
-
بنك الإسكان الراعي الفضي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية في الأردن
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تحتفي بالتقنية والإبداع في هاتفي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 مع عمل تحفة إعلانية خارجية مميزة بالتعاون مع الفنان يزن مسمار
-
زين تواصل شراكتها الاستراتيجية لبازار السلك الدبلوماسي لمبرّة أم الحسين