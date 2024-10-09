نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة مع شركة الوصلة الرائدة في مجال خدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكة استراتيجية جمعتها مع شركة الوصلة المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتي تقدم للعملاء فرصة تقسيط قيمة مشترياتهم على دفعات شهرية مريحة تتناسب مع احتياجاتهم.

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وبموجب هذه الشراكة، ستتولى "نتورك إنترناشيونال الأردن" في إطارها مهمة إدارة عمليات الترخيص لمعاملات شركة الوصلة.



وستنعكس هذه الشراكة على قدرة شركة الوصلة على تسهيل المعاملات لدى التجار الشركاء، بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا والحلول الداعمة للتجارة والدفع الإلكتروني، فضلاً عن حلول معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن" من جهة، كما ستنعكس من جهة أخرى على المزايا التي سيتمتع بها عملاء شركة الوصلة، سواء من خطط التقسيط السلسة، ومن الخصومات الحصرية.



وبعيداً عن المعاملات داخل الشبكة المغلقة، تمثل هذه الاتفاقية توسعاً كبيراً لشركة الوصلة، التي تخطط لتقديم بطاقات ائتمان فيزا ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي يمكن الوصول إليها من قبل التجار خارج شبكة شركائها. وستلعب "نتورك إنترناشيونال الأردن" دوراً محورياً في دعم عمليات الإصدار والترخيص، وفي تعزيز هذه الشراكة.



وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن" أمجد الصادق: "نحن نبحث دائماً عن وسائل جديدة ونحرص على استكشافها لدمج خدماتنا. وتُعد هذه الشراكة مع الوصلة خطوة هامة على طريق إحداث ثورة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن، وتعزيز إمكانية وصول المستهلك في المملكة ووضع الشبكة في سوق خدمات الدفع الديناميكي في المملكة وتأمين مكانة للشركة ضمنها."