نشمي ترفل تنتج "جينا نبارك" بصوت ماجد زريقات احتفالاً بزفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - يشارك الفنان الأردني ماجد زريقات، في الاحتفالات التي يقيمها الأردنيون هذه الأيام بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، من خلال أغنية "جينا نبارك"، من إنتاج شركة النشمي للسياحة والسفر "نشمي ترفل".



الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها زريقات ووزعها موسيقياً فادي الفحماوي، تعكس عادات وتقاليد الأردنيين في أفراحهم وأعراسهم، كما تعكس قرب الشعب الأردني من العائلة الهاشمية، واعتبار يوم زفاف الأمير الحسين مناسبة تخصهم كأحد أولادهم.



ويغني زريقات: "يا سيدنا جبنا الحنة.. وجينا نغني جينا نهني.. جينا نبارك/ فرحة كبيرة بكل الديرة.. كلنا نجيلو ونغنيلو.. جينا نشارك/ هاي الليلة أحلى ليلة.. لمة عيلة والتعليلة بعرس الغالي/ حسين نشوفه محني كفوفه.. منهو زيو شوفو ضيو بدر يلالي".



وقال الفنان ماجد زريقات في تصريحات صحافية، أن مناسبة زفاف سمو ولي العهد، تخص الأردنيين كافة، ويضيف: "ننظر كأردنيين للأمير الحسين كواحد منا، شاهدناه طفلاً يعيش في كنف والديه صاحبي الجلالة، حيث شب أردنياً عربياً أصيلاً، وفرحة سيدنا هي فرحتنا جميعاً كأردنيين، فكلماتنا وأغنياتنا تنطقها قلوبنا قبل ألسننا: يا هلا انهلي ونرحب بالحبايب.. في مضارب.. بني هاشم/ فرسان خيول بهالساحة.. وسيوف ورايه لواحه.. بالمكارم/ أحلى دبكه أردنية.. يحسين بعرسك لعيونك.. شيّلناها/ ادرج بالزفة وحليها.. بدنا نتحلى والزفة ما أحلاها".



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة النشمي للسياحة والسفر "نشمي ترفل"، باسم الغلاييني أن فرحة زفاف سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، هي فرحة لكل أردني، فوطننا بحاجة للفرح، وليس هناك من مناسبة أجمل من زفاف سمو ولي العهد المحبوب، لكي يشعر كل أردني ومقيم في هذا الوطن الكبير أنه احتفال لأحد افراد عائلته.



واضاف الغلاييني: "ما تقدمه "نشمي ترفل"، ما هو الا رسالة محبة لاسرتنا الهاشمية الكبيرة، نعبر فيه عما يجول في خاطر الأردني من سعادة وفرحة حقيقية، فكانت هذه الكلمات الصادرة من القلب والمغنية بصوت أردني حقيقي هو صوت الفنان المحبوب ماجد زريقات، لتكتمل فرحتنا وفرحة الأردنيين بهذا الزفاف الميمون".

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