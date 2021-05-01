(40) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لشركة البوتاس العربية للربع الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع قدرها (58%)

الوكيل الاخباري - واصلت شركة البوتاس العربية تحقيق أداء متميز للربع الأول من العام الجاري 2021، رغم حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق الأسمدة العالمية جراء استمرار جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس في العالم.

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وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لشركة البوتاس العربية بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين للشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة (58%) لتصل إلى (40) مليون دينار مقابل (26) مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي 2020.



وعزا رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، ارتفاع صافي الأرباح الموحدة بشكل رئيسي إلى نمو الأرباح التشغيلية للشركة من بيع مادة البوتاس بنسبة (78%) خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الحليفة والتابعة (برومين الأردن، وكيمابكو) بنسبة (52%).

وأكد المهندس أبو هديب، أن أساسيات سوق الأسمدة لا تزال داعمة لخطط الشركة التوسعية في مجال إنتاج البوتاس والصناعات المشتقة، حيث ظهرت بعض ملامح التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال العام الجاري على الرغم من حالة عدم الوضوح التي تحملها الفترات المقبلة من تحديات ناجمة عن هذه الجائحة.

وأعرب المهندس أبو هديب، عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلتها الإدارة التنفيذية لشركة البوتاس العربية وكافة العاملين فيها لتحقيق هذه النتائج، مشدداً على أهمية مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة للبناء على الإنجازات المتحققة.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الشركة حققت أيضاً أرقاماً قياسية تاريخية جديدة في الربع الأول من العام الجاري على صعيد كميات المبيعات، حيث ارتفعت مبيعات مادة البوتاس من (581) ألف طن مع نهاية آذار العام الماضي إلى (704) ألف طن خلال ذات الفترة من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بلغت (21%)، موضحاً أن المبيعات القياسية إلى جانب تخفيض كلف الإنتاج للطن الواحد بنسبة (10%) قد أسهما في ارتفاع الربح التشغيلي للشركة ليصل إلى (28) مليون دينار مع نهاية آذار الماضي.

وعلى صعيد الإنتاج، أشار الدكتور النسور، إلى أن شركة البوتاس العربية تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من إنتاج (658) ألف طن من البوتاس بارتفاع نسبته (2%) عن ذات الفترة من العام الماضي.



وشدد الدكتور النسور، على أن "البوتاس العربية" مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية المبنية على دراسات واقع سوق الأسمدة العالمي وبشكل يعزز من تنافسية الشركة ويحقق النمو والنهوض بالصناعات الوطنية، مؤكداً أن "البوتاس العربية" تطبق الاستراتيجيات المرنة والتي تتكيف مع متغيرات ومعطيات السوق بما يمكن الشركة من تحقيق النتائج المرجوة والتطور النوعي.