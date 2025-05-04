50 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك بعد الضرائب والمخصصات في الربع الأول من عام 2025

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الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن تحقيق أرباح صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 50 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2025، حيث أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، إن الأداء المالي القوي للمجموعة في الربع الأول من هذا العام يعكس صلابة نهجنا الاستراتيجي وقدرتنا على تحقيق النمو المستدام رغم ما يشهده الإقليم والعالم من تقلبات وتوترات جيوسياسية وتأثيراتها على اقتصادات جميع الدول. اضافة اعلان





وأضاف السالم، أن إجمالي موجودات المجموعة استقرت عند حاجز 8.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية المباشرة نمواً بنسبة 2.2% لتصل إلى 3.5 مليار دينار، الأمر الذي يعزز من التزام كابيتال بنك بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الأفراد والشركات، في حين بلغت مجموع ودائع العملاء في نهاية الربع الأول حوالي 5.9 مليار دينار.



وأشار السالم إلى أن نتائج الربع الأول تعكس ثقة المستثمرين والمساهمين في استراتيجية البنك وإدارته الحكيمة، مشدداً على عزم المجموعة المضي قدماً في تعزيز موقعها المصرفي المحلي والإقليمي الرائد من خلال مواصلة الأداء المتميز وتنفيذ خططها في مجال الاستدامة والابتكار والحوكمة الرشيدة.



من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، أن النتائج المالية للربع الأول تؤكد سلامة التوجهات التشغيلية وقوة الأسس التي تعتمد عليها المجموعة، مشيراً إلى أن أداء كابيتال بنك في الربع الأول من 2025 يبرهن على مدى مرونته في مواجهة التحديات، وقدرته على تحقيق توازن ذكي بين النمو وإدارة المخاطر.



وأشار غزالة إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 13% ليبلغ نحو 60 مليون دينار مقارنة بـ52.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح البنك في تحسين هوامش الربحية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، لافتاً إلى ارتفاع مجموع حقوق مساهمي المجموعة إلى 756.5 مليون دينار بنسبة 4.4% مقابل 724.6 مليون دينار في نهاية العام 2024، بالإضافة إلى استقرار إجمالي الدخل الذي بلغ 109.4 مليون دينار، فيما استمرت المجموعة برصد المخصصات الائتمانية وذلك عملاً بسياستها الائتمانية الحصيفة وتحوطاً منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية، وانسجاماً مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.



وفي سياق متصل بأداء المجموعة، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، أن المصرف واصل أداءه المالي المتميز في السوق العراقي، ملتزماً بتقديم خدمات مصرفية نوعية ومبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات.



وأشار أبو دهيم إلى أن هذا الأداء القوي ساهم في ترسيخ مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي العراقي، لافتاً إلى أن المصرف سيواصل العمل على توسيع قاعدة أعماله في كافة المحافظات العراقية، مع التركيز على الابتكار الرقمي والاستدامة المالية، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير أنظمة الحوكمة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في العمل المصرفي، بما يضمن استمرار المصرف في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم قيمة مضافة حقيقية للمساهمين والعملاء والمجتمعات التي يخدمها.