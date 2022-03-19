Experia.. الاسم الجديد لشركة الفيصلية الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية الأردنية – مزود حلول الرعاية الصحية الرائد في المملكة – عن اعتماد الاسم الجديد Experia وتحت السجل التجاري لشركة السنديان للأنظمة الطبية (الفيصلية سابقاً).

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وبحسب القائمين على شركة Experia فإن هذا التغيير يأتي في إطار التطوير التنفيذي لنشاطات الشركة، والشركات التابعة لها، والتي ستنعكس إيجاباً على توسع الشركة بالأسواق المجاورة وبهوية محلية تطبق مكتسبات الخبرة العالمية التي حازتها مسبقاً.



وقد أعلنت الشركة باسمها الجديد Experia عن ضم شركتي الأمل الدولية المتخصصة بحلول الأثاث الطبي وطب الأسنان، وشركة فورمد المتخصصة بالحلول المتكاملة لغرف العمليات وأيضا إطلاق قسم حلول المختبرات الطبية، لتكمل بذلك سلسلة مطولة من العلامات التجارية مثل Philips healthcare)، Siemens Healthineers Lab diagnostics، Elekta،Linet، Richard Wolf، Ritter، Steris ،Hollister،(Viyare والتي تغطي كافة احتياجات القطاع الطبي.



وأقرت شركة Experia شعاراً ذكياً يمثل علامتها التجارية في السوق، والذي يأتي باللون الأزرق الذي يدل على القطاع الطبي وصولاً إلى الأقسام الأربعة التي يتكون منها الشعار والتي تشير إلى أربعة كلمات مفتاحية تختصر رؤية الشركة وهدفها: experts، excellence، experience expansion، أو ما ترجمته "كادر من الخبراء تجربة متميزة وتوسع مستمر" وتشترك الكلمات الرئيسية التي تمثل الشعار مع اسم Experia بالأحرف الأولى، أما الرمز المرفق للشعار، فهو مستوحى من الرقاقة الذكية التي تعتمد عليها الأجهزة الإلكترونية الحديثة عموماً، في إشارة إلى أن أعمالExperia تعتمد على التقنية الأحدث على المستوى العالمي.



وتمتد الخبرة المطولة لشركة Experia عبر البلدان التي عملت من خلالها أثناء العمل تحت مظلة شركة الفيصلية الإقليمية والتي تأسست في سبعينيات القرن الماضي؛ لتمثل مفتاحاً رئيسياً في تخصيص الخدمة الأفضل وتحديد المعايير التي تناسب السوق الأردني، مع تبني رفع مستوى الخدمة الطبية عبر استقدام أحدث الأجهزة المستخدمة بالمجال عالمياً.



يشار إلى أن Experia استحوذت على حصة شريك رئيسي في شركةCertacure التيتوفر حلولا تقنية ومعلومات شاملة لكل ما يحتاجه العاملون والمنشآت في المجال الطبي؛ وهذا سيمكن Experia من تقديم خدمات متكاملة لكل من سيقوم ببناء مستشفى/ مركز طبيأو إمداد المراكز الموجودةبالأجهزة والمعدات الطبية (أجهزة الأشعة التشخيصية، حلول متكاملة للعلاج الإشعاعي للسرطان، حلول أقسام العناية الحثيثة، أحدث أنظمة المختبرات الطبية، كافة مستلزمات الأثاث الطبي وعيادات الأسنان من كراسي أو تصوير أسنان وكافة أجهزة ومستهلكات التعقيم وحلول غرف العمليات والمستهلكات الطبية،إلى جانبحلول أنظمة المعلومات).

