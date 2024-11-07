"GamerG" الأردنية تفوز بجائزة اختيار الجمهور في النهائيات العالمية لمبادرة "Visa في كل مكان 2024"

تمكّنت GamerG، وهي منصة مبتكرة متخصصة في بطولات الرياضات الإلكترونية، من التفوّق على منافساتها من الشركات الناشئة الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. وتنظم المنصة بطولات يومية للحصول على مكافآت مالية، وتستخدم تكنولوجيا التوفيق القائمة على المهارات لربط اللاعبين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما توفر بوابات دفع رقمية ملائمة عبر المحافظ والبطاقات والتحويلات المصرفية لتلبية الاحتياجات المتنامية لمجتمع اللاعبين.
وبهذه المناسبة، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa فى المشرق العربي: "يؤكد إنجاز GamerG على القيمة الكبيرة للمواهب الريادية الناشئة في منطقتنا. ويأتي فوز الشركة بهذه الجائزة تتويجاً لجهود العاملين فيها، وشهادةً على تفانيهم وإبداعهم في تطوير تجربة المدفوعات الرقمية للاعبين. ونحن نفخر، من خلال مبادرة ’Visa في كل مكان‘، بدعم مثل هذه الشركات الناشئة التي تمتلك الأهداف والرؤية المستقبلية اللازمة للنجاح".
وبدوره، قال رشدي حدادين، مؤسس شركة GamerG: "نشعر بفخرٍ كبير إزاء فوزنا بجائزة ’اختيار الجمهور‘ في النهائيات العالمية لمبادرة ’Visa في كل مكان‘. هذا التقدير هو ثمرة جهود فريقنا المتفاني وسعيه الدائم لإحداث نقلةٍ نوعية في عالم الرياضات الإلكترونية وتعزيز تجربة الدفع الرقمي للاعبين في جميع أنحاء العالم. ويشكّل هذا الفوز حافزاً لنا لمواصلة الابتكار ورسم ملامح مستقبل الرياضات الإلكترونية".
شهدت النهائيات الإقليمية، التي أقيمت في 23 يوليو 2024، تأهل GamerG إلى النهائيات العالمية وسط منافسةٍ مُحتدمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للمشاركة هذا العام من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 900 طلب، لتعكس ارتفاعاً استثنائياً في وتيرة التنافس. وتقاسم المتأهلون إلى النهائيات من المنطقة مجموع جوائز بقيمة 300 ألف دولار لدعم وتشجيع ابتكاراتهم وجهودهم.
تهدف مبادرة "Visa في كل مكان"، التي تم إطلاقها في عام 2015، إلى فتح آفاق الفرص أمام رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال توفير منصة عالمية لعرض حلولهم الرائدة وطرح أفكارهم أمام المسؤولين التنفيذيين في Visa، والعملاء المحتملين، والمستثمرين. ومنذ النسخة الأولى للمبادرة، تقدمت أكثر من 15000 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة بطلبات للمشاركة، ونجحت تلك الشركات بجمع تمويلات تجاوزت قيمتها الإجمالية 48 مليار دولار.
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