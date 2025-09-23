i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”

الوكيل الإخباري- نظّمت مؤسسة الوحدة للتجارة، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الأردن، فعالية خاصة بعنوان “ودّع الصيف مع هيونداي” يوم السبت 20 أيلول 2025، في معرض هيونداي الكائن بشارع المدينة الطبية – بجانب دائرة المواصفات والمقاييس.

استمرّت الفعالية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، وشهدت حضوراً لافتاً من الزوار الذين استمتعوا بتجربة قيادة مميزة لمختلف طرازات هيونداي، إضافةً إلى أنشطة ترفيهية وفعاليات متنوّعة أُتيح لهم من خلالها فرصة التعرّف عن قرب على سيارة GRAND i10 واكتشاف مزاياها العصرية.



وأوضحت مؤسسة الوحدة أن هذه المبادرة جاءت في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية لعملائها، تجمع بين متعة القيادة والابتكار، مع الحرص المستمر على تعزيز العلاقة مع الجمهور.



وفي هذا السياق، صرّح زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة قائلاً:

“لقد شكّلت فعالية "ودّع الصيف مع هيونداي" فرصة مميزة للتواصل مع عملائنا وإشراكهم في تجربة حيّة تعكس ما تقدمه هيونداي من جودة وابتكار. وكان تركيزنا الأكبر على سيارة GRAND i10 التي أثبتت مكانتها في السوق الأردني كسيارة عملية واقتصادية في آن واحد، حيث تمكّن الحضور من اختبار مزاياها عن قرب والتعرّف على قيمتها الحقيقية كخيار مثالي يجمع بين السعر المناسب والجودة العالية.”

كما شهدت الفعالية مشاركة مميزة من عدد من الشركات والبنوك، إضافةً إلى حضور حلويات حبيبة التي قدّمت حلوياتها عبر فرعها المتنقّل الجديد، ما أضفى أجواءً تفاعلية وحيوية على الحدث.



واختتمت مؤسسة الوحدة للتجارة بالتأكيد على أن نجاح هذه الفعالية لم يكن ليتحقق لولا دعم الرعاة الكرام: زيوت شل، بن معروف، الإخاء العربية، وجوردينا، متوجّهة لهم بخالص الشكر والتقدير على شراكتهم المثمرة.









