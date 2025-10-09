فرحة في غزة.. أهالي القطاع يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف الحرب- مقاطع فيديو

الوكيل الإخباري- مشاهد الفرح تملأ شوارع قطاع غزة، حيث خرج المئات من الفلسطينيين للاحتفال عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الذي استمر على مدار عامين متواصلين.



وردد المحتفلون الهتافات ، وسط أجواء من الترقب والأمل بعودة الاستقرار وإعادة الإعمار، بعد سنوات من التصعيد والمعاناة الإنسانية.



وتزامنت الاحتفالات مع تصريحات أكدت التوصل إلى اتفاق شامل، يُنهي العمليات العسكريةفي قطاع غزة.



وعبّر العديد من أهالي القطاع عن ارتياحهم لما وصفوه بـ"بداية الأمل"، داعين إلى أن يكون هذا الاتفاق خطوة حقيقية نحو السلام.





وكان قد اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها، إذ من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في مصر الخميس، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من مفاوضات غير مباشرة جرت بعيدا عن الأضواء في شرم الشيخ بمصر، شارك فيها وسطاء أميركيون ومصريون وأتراك وقطريون لإنهاء حرب مدمّرة متواصلة منذ عامين على القطاع المحاصر.

