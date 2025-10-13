الحرية بثمن الفقد.. قصة الشقيقين الجعفراوي تبكي القلوب

مشاعر مؤلمة عاشها الأسير ناجي الجعفراوي لحظة تلقيه خبر استشهاد شقيقه الصحفي صالح يوم أمس.pic.twitter.com/ygqVzIqzLs
خرج الأول من قيده،
ودُفن الثاني في ثراه.
يا لهذا القدر القاسي..
يجتمع الفرح بالحزن في لحظةٍ واحدة،
ويختلط طعم الحرية بمرارة الفقد.
كيف تُحتمل حريةٌ ممزوجةٌ بالغياب؟ pic.twitter.com/WI9cnI43e3
وأثارت قصة عائلة الجعفراوي وناجي وصالح تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في صورة تعبر عن رمزين للثمن الذي يدفعه الفلسطيني بين الحرية والشهادة.
في سجن "عوفر" حيث تضيق السماء وتُختبر الأرواح، التقيت بالأسير ناجي الجعفراوي — ذاك الرجل الذي يحمل في صوته نورًا وفي قلبه وطنًا.— يوسف شرف yousef Sharaf 🇵🇸 (@_Ysharaf) October 12, 2025
ناجي، إمام مسجد الكتيبة في غزة، وشقيق الشهيد صالح الجعفراوي، كان قريبًا مني كما الأخ من أخيه، تقاسمنا لقمة الجوع، ووجع القيد، وصمت الليل المليء… pic.twitter.com/YuPVUB0gnD
-
أخبار متعلقة
-
فرحة في غزة.. أهالي القطاع يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف الحرب- مقاطع فيديو
-
انتقادات لاذعة لأبو مازن بسبب تجاهله لـ 11 ألف فلسطيني أمام الأمم المتحدة
-
تصدر هاشتاغ "الدراما الأردنية" يفتح النقاش حول واقع القطاع وتحدياته
-
فيديو .. مواقع التواصل تشتعل بعد واقعة ماكرون مع الشرطة الأمريكية
-
فيديو .. تفاعل واسع للحوار بين الرئيس الشرع والرجل الذي كان مكلّفًا بملاحقته قبل سنوات
-
تضامن واسع مع الشيف ياسمين ناصر بعد حملة تحريض إسرائيلية
-
أردنيون يطلقون وسم #الاردن_فزعة_لقطر
-
ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين