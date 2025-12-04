الخميس 2025-12-04 08:33 م

ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025

ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025
ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025
الخميس، 04-12-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-   واصل منتخب فلسطين الشقيق مفاجآته في بطولة كأس العرب، بعدما نجح في العودة من تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 أمام منتخب تونس في مباراة مثيرة أقيمت ضمن منافسات المجموعة.اضافة اعلان


وتعتبر هذه المفاجأة الثانية للمنتخب الفلسطيني في البطولة، بعد فوزه المفاجئ على المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية، ما يعكس تطور الأداء والروح القتالية للاعبي "الفدائي".

وبهذا التعادل، تتعقد فرص تونس في التأهل للدور المقبل، بينما يحتاج منتخب فلسطين إلى نقطة واحدة فقط أمام سوريا لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم، مع إبراز قوة المنافسة والإثارة في المجموعة.

أداء الفريق الفلسطيني أبهر الجماهير ووسائل الإعلام، واعتُبر بمثابة رسالة قوية حول تطور كرة القدم الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

أسواق ومال أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

موجات حر وجفاف غير مسبوقة ضربت المنطقة العربية خلال العام الماضي

الطقس موجات حر وجفاف غير مسبوقة ضربت المنطقة العربية خلال العام الماضي

الشواربة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار محلية الشواربة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025

ترند ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025

انتقادات حادة لنتنياهو بعد تعيين سكرتيره العسكري على رأس الموساد

فلسطين انتقادات حادة لنتنياهو بعد تعيين سكرتيره العسكري على رأس الموساد

اعتداءات متكررة من الاحتلال بالضفة الغربية تُسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات

فلسطين اعتداءات متكررة من الاحتلال بالضفة الغربية تُسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات

الحكم بسجن طبيب تورّط في وفاة نجم مسلسل "فريندز"

فن ومشاهير الحكم بسجن طبيب تورّط في وفاة نجم مسلسل "فريندز"



 
 





الأكثر مشاهدة