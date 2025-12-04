ريمونتادا رائعة .. فلسطين تحقق مفاجأة جديدة في كأس العرب 2025

07:40 م

الوكيل الإخباري- واصل منتخب فلسطين الشقيق مفاجآته في بطولة كأس العرب، بعدما نجح في العودة من تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 أمام منتخب تونس في مباراة مثيرة أقيمت ضمن منافسات المجموعة. اضافة اعلان





وتعتبر هذه المفاجأة الثانية للمنتخب الفلسطيني في البطولة، بعد فوزه المفاجئ على المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية، ما يعكس تطور الأداء والروح القتالية للاعبي "الفدائي".



وبهذا التعادل، تتعقد فرص تونس في التأهل للدور المقبل، بينما يحتاج منتخب فلسطين إلى نقطة واحدة فقط أمام سوريا لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم، مع إبراز قوة المنافسة والإثارة في المجموعة.



أداء الفريق الفلسطيني أبهر الجماهير ووسائل الإعلام، واعتُبر بمثابة رسالة قوية حول تطور كرة القدم الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي.

