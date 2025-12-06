النشامى يرتدي ثوب المونديال بمواجهة الكويت ويعلن نفسه ندا صعبا لأي خصم

وما قدمه النشامى على أرض الملعب كان أكثر من مجرد مباراة؛ فقد أظهر المنتخب أداءً رائعا أكد من جديد أنه فريق متطور وقادر على مجاراة المنتخبات القوية بفضل الأداء الجماعي والانسجام والتكتيك الفعّال ما يمنح المنتخب صورة الخصم الذي لا يستهان به.
يذكر أن قرعة كأس العالم أوقعت الأردن في مجموعة نارية تضم الجزائر والأرجنتين والنمسا، ما يضع المنتخب أمام تحديات كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يمنح النشامى فرصة لإثبات حضورهم بين الكبار وتقديم مستويات تليق بالطموح الأردني.
وبرهن تألق منتخب النشامى من جديد على جاهزيتهم وتصاعد مستواهم،
