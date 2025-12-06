النشامى يرتدي ثوب المونديال بمواجهة الكويت ويعلن نفسه ندا صعبا لأي خصم

الوكيل الإخباري- بعد أقل من 24 ساعة على سحب قرعة كأس العالم 2026، ظهر النشامى في لقاء الكويت ضمن الجولة الثانية في بطولة كأس العرب بثقة لافتة تمكنوا من خلالها من حسم الفوز والتأهل للدور المقبل بثلاثة أهداف لهدف، عكست حقيقة تطور المنتخب الوطني لكرة القدم واستعداده لخوض التحدي العالمي.

اضافة اعلان

هذا الظهور السريع والقوي وضع الجماهير أمام رسالة واضحة بأن الأردن يدخل المونديال بعقلية مختلفة وطموحات كبيرة.



وما قدمه النشامى على أرض الملعب كان أكثر من مجرد مباراة؛ فقد أظهر المنتخب أداءً رائعا أكد من جديد أنه فريق متطور وقادر على مجاراة المنتخبات القوية بفضل الأداء الجماعي والانسجام والتكتيك الفعّال ما يمنح المنتخب صورة الخصم الذي لا يستهان به.



يذكر أن قرعة كأس العالم أوقعت الأردن في مجموعة نارية تضم الجزائر والأرجنتين والنمسا، ما يضع المنتخب أمام تحديات كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يمنح النشامى فرصة لإثبات حضورهم بين الكبار وتقديم مستويات تليق بالطموح الأردني.