السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

10:01 م

الوكيل الإخباري- حقق المنتخب السعودي فوزًا مثيرًا على منتخب عُمان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025. اضافة اعلان





وسجل هدفي السعودية كل من صالح الشهري وفراس البريكان، فيما سجل هدف عُمان الوحيد خلال المباراة.



وكان نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري لاعبًا محوريًا في اللقاء، حيث صنع الهدفين وقاد الفريق للانتصار، مؤكدًا على دوره الكبير في تحقيق نتائج إيجابية للمنتخب في البطولة.

