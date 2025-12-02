السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

وسجل هدفي السعودية كل من صالح الشهري وفراس البريكان، فيما سجل هدف عُمان الوحيد خلال المباراة.
وكان نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري لاعبًا محوريًا في اللقاء، حيث صنع الهدفين وقاد الفريق للانتصار، مؤكدًا على دوره الكبير في تحقيق نتائج إيجابية للمنتخب في البطولة.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد .. أول حالة طرد في كأس العرب 2025
-
فيديو .. كأس العرب 2025 تشهد أول ركلة جزاء مهدرة في مباراة مثيرة بين مصر والكويت
-
مفاجأتان في افتتاح كأس العرب 2025 .. سوريا وفلسطين تفجران البطولة
-
سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس
-
مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟
-
في أغرب حالة طرد في العالم .. لاعب يغادر بالحمراء بعد ضرب زميله !
-
فيديو .. انفجار مهول لبركان في إثيوبيا يؤثر على دول عربية
-
رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر