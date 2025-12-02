الثلاثاء 2025-12-02 11:17 م

السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025
السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025
الثلاثاء، 02-12-2025 10:01 م
الوكيل الإخباري- حقق المنتخب السعودي فوزًا مثيرًا على منتخب عُمان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025. اضافة اعلان


وسجل هدفي السعودية كل من صالح الشهري وفراس البريكان، فيما سجل هدف عُمان الوحيد خلال المباراة.

وكان نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري لاعبًا محوريًا في اللقاء، حيث صنع الهدفين وقاد الفريق للانتصار، مؤكدًا على دوره الكبير في تحقيق نتائج إيجابية للمنتخب في البطولة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

منوعات اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين

أخبار محلية أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين

وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة

أخبار محلية وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة

إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين

فلسطين إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين

السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

ترند السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي

أخبار محلية صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي

خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة

أخبار محلية خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة



 
 





الأكثر مشاهدة