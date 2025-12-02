فيديو .. كأس العرب 2025 تشهد أول ركلة جزاء مهدرة في مباراة مثيرة بين مصر والكويت

الثلاثاء 2025-12-02 07:56 م

الثلاثاء، 02-12-2025 06:36 م
الوكيل الإخباري-   شهدت مباراة المنتخبين المصري والكويتي إهدار أول ركلة جزاء في النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، التي انطلقت أمس الاثنين في قطر وتستمر لغاية 18 ديسمبر الحالي.اضافة اعلان


وأضاع اللاعب المصري عمر السولية فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمواجهة.

ويلعب منتخبا مصر والكويت في إطار منافسات المجموعة الثالثة (C) التي تضم أيضًا منتخبنا الوطني والإمارات.
 
 


