فيديو .. كأس العرب 2025 تشهد أول ركلة جزاء مهدرة في مباراة مثيرة بين مصر والكويت

وأضاع اللاعب المصري عمر السولية فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمواجهة.
ويلعب منتخبا مصر والكويت في إطار منافسات المجموعة الثالثة (C) التي تضم أيضًا منتخبنا الوطني والإمارات.
عمرو السولية يضيع ركلة الجزاء..— كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) December 2, 2025
النتيجة تبقى سلبية‼️#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup#مصر_الكويت
pic.twitter.com/42Yw5zJnFF
-
