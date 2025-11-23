"دولة التلاوة".. برنامج يخطف القلوب قبل الآذان بجماليات تلاوة القرآن

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وعدد من الدول العربية مع برنامج "دولة التلاوة" الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية ويبث عبر شاشات التلفاز خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



وعبروا عن فكرة البرنامج الهادفة وطريقة تقديمه بطريقة أعادت تسليط الضوء على جماليات القرآن الكريم وروعة الأداء الصوتي للمشاركين، كما تداولوا مقاطع فيديو للقراء تظهر جمالية الأصوات والترتيل للقرآن.



الطفل محمد القلاجي صاحب ال ١٢ عام أبهرنا وابهر كل الحضور بتلاوته وأدائه 👏👏👏pic.twitter.com/XcEmDS23W7 من أول لحظة بدأ يتلو فيها، كل اللجنة قالت : الله ♥️الطفل محمد القلاجي صاحب ال ١٢ عام أبهرنا وابهر كل الحضور بتلاوته وأدائه 👏👏👏 #دولة_التلاوة November 21, 2025



واعتبروا أن البرنامج شكل نقلة نوعية في المحتوى العربي بعدما سيطرت برامج الغناء والمواهب على شاشات التلفاز، مشيرين إلى أن قوة الفكرة تكمن في جمعها بين التنافس الشريف والبعد الإيماني، إلى جانب الإخراج العصري الذي قدّم التلاوة بمشهد مبهر، مما جعل التجربة أقرب إلى مهرجان صوتي يبرز الموهبة القرآنية ويحتفي بها.

#CBC pic.twitter.com/1li5ex7v58 بعد ما تسمع صوته هتتأكد إن دولة التلاوة ولادة 👌 المتسابق عطية الله رمضان خطف قلوب كل اللجنة، فقالوا له: تلاوة ممتعة مشبعة تطمئن القلب ♥️ #دولة_التلاوة .. #هنا_يعلو_صوت_القرآن November 22, 2025



ولم تقتصر التفاعلات على الإعجاب فقط، بل توسعت لتشمل دعوات من أردنيين للمؤسسات الدينية والثقافية في الأردن لتبنّي الفكرة وإطلاق نسخة أردنية.