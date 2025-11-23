"دولة التلاوة".. برنامج يخطف القلوب قبل الآذان بجماليات تلاوة القرآن

وعبروا عن فكرة البرنامج الهادفة وطريقة تقديمه بطريقة أعادت تسليط الضوء على جماليات القرآن الكريم وروعة الأداء الصوتي للمشاركين، كما تداولوا مقاطع فيديو للقراء تظهر جمالية الأصوات والترتيل للقرآن.
الطفل محمد القلاجي صاحب ال ١٢ عام أبهرنا وابهر كل الحضور بتلاوته وأدائه 👏👏👏#دولة_التلاوة pic.twitter.com/XcEmDS23W7
واعتبروا أن البرنامج شكل نقلة نوعية في المحتوى العربي بعدما سيطرت برامج الغناء والمواهب على شاشات التلفاز، مشيرين إلى أن قوة الفكرة تكمن في جمعها بين التنافس الشريف والبعد الإيماني، إلى جانب الإخراج العصري الذي قدّم التلاوة بمشهد مبهر، مما جعل التجربة أقرب إلى مهرجان صوتي يبرز الموهبة القرآنية ويحتفي بها.
ولم تقتصر التفاعلات على الإعجاب فقط، بل توسعت لتشمل دعوات من أردنيين للمؤسسات الدينية والثقافية في الأردن لتبنّي الفكرة وإطلاق نسخة أردنية.
كل التحية و التقدير و الاحترام للقائمين على هذا البرنامج القيّم .. pic.twitter.com/m4oRxdXE08
وكان تصدّر وسم #دولة_التلاوة في عدد من الدول، وسط تأكيدات من الجمهور بأن مثل هذه البرامج تخلق جسرا جديدا بين الجيل الشاب والقرآن الكريم، وتعزز حضور المحتوى الهادف في زمن يكثر فيه الضجيج الرقمي.
-
أخبار متعلقة
-
رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر
-
فيديو .. بيريز يشعل عالم كرة القدم بتصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها برشلونة
-
فيديو .. حركة بسيطة لزوجته تكشف عن قيم وأدب الرئيس الشرع أمام الجميع
-
انقسام جماهيري حول أداء العرسان في أول ظهور مع النشامى
-
بعد جولة آسيوية ناجحة.. الأردنيون يهنئون الملك بعودته
-
غضب على مواقع التواصل بعد إعفاء حفل هيفاء من الضرائب
-
السيادة الأردنية واستعادة الباقورة والغمر يتصدران منصات التواصل في الأردن
-
مشهد مهيب.. الأردنيون يودّعون زغلول النجار