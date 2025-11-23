الإثنين 2025-11-24 03:27 ص
 

"دولة التلاوة".. برنامج يخطف القلوب قبل الآذان بجماليات تلاوة القرآن

الأحد، 23-11-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وعدد من الدول العربية مع برنامج "دولة التلاوة" الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية ويبث عبر شاشات التلفاز خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وعبروا عن فكرة البرنامج الهادفة وطريقة تقديمه بطريقة أعادت تسليط الضوء على جماليات القرآن الكريم وروعة الأداء الصوتي للمشاركين، كما تداولوا مقاطع فيديو للقراء تظهر جمالية الأصوات والترتيل للقرآن.

واعتبروا أن البرنامج شكل نقلة نوعية في المحتوى العربي بعدما سيطرت برامج الغناء والمواهب على شاشات التلفاز، مشيرين إلى أن قوة الفكرة تكمن في جمعها بين التنافس الشريف والبعد الإيماني، إلى جانب الإخراج العصري الذي قدّم التلاوة بمشهد مبهر، مما جعل التجربة أقرب إلى مهرجان صوتي يبرز الموهبة القرآنية ويحتفي بها.

 



ولم تقتصر التفاعلات على الإعجاب فقط، بل توسعت لتشمل دعوات من أردنيين للمؤسسات الدينية والثقافية في الأردن لتبنّي الفكرة وإطلاق نسخة أردنية.

 



وكان تصدّر وسم #دولة_التلاوة في عدد من الدول، وسط تأكيدات من الجمهور بأن مثل هذه البرامج تخلق جسرا جديدا بين الجيل الشاب والقرآن الكريم، وتعزز حضور المحتوى الهادف في زمن يكثر فيه الضجيج الرقمي.

 
 
