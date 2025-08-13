أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

10:25 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2298 طنًا، منها 1530 طنًا من الخضار، و634 طنًا من الفواكه، و134 طنًا من الورقيات.





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر:



الباذنجان الأسود العجمي بين 10 – 25 قرشًا



البصل الناشف 10 – 25 قرشًا



البطاطا 15 – 38 قرشًا



البندورة 5 – 13 قرشًا



الجزر 25 – 35 قرشًا



الخيار 25 – 40 قرشًا



الزهرة 35 – 60 قرشًا



الليمون 70 – 140 قرشًا



الموز البلدي 60 – 90 قرشًا