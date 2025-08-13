أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر:
الباذنجان الأسود العجمي بين 10 – 25 قرشًا
البصل الناشف 10 – 25 قرشًا
البطاطا 15 – 38 قرشًا
البندورة 5 – 13 قرشًا
الجزر 25 – 35 قرشًا
الخيار 25 – 40 قرشًا
الزهرة 35 – 60 قرشًا
الليمون 70 – 140 قرشًا
الموز البلدي 60 – 90 قرشًا
