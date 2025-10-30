15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الخميس 2025-10-30 05:03 م
 

الخميس، 30-10-2025 03:36 م
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 15.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 7.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4249 عقداً.اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3318 نقطة، بانخفاض نسبته 0.16 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وعلى المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.19 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.19 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.11 بالمئة.
 
 
