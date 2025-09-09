ارتفاع التداول العقاري في الأردن 3% منذ مطلع العام ليسجل 4.565 مليار دينار

الوكيل الإخباري- ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 4.565 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وانخفض حجم التداول العقاري الأردني خلال آب الماضي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلغ 686.7 مليون دينار.



وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 174.6 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال آب الماضي بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 25.2 مليون دينار.