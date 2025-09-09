ارتفاع التداول العقاري في الأردن 3% منذ مطلع العام ليسجل 4.565 مليار دينار

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 174.6 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال آب الماضي بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 25.2 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة تقل عن 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
