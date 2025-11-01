موت ورعب.. الإعصار ميليسا يحول الكاريبي إلى "منطقة أشباح" (فيديو)

الوكيل الإخباري- انحسرت حدة الإعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي، يوم الجمعة، بعد أن خلّف دماراً واسعاً في جامايكا وتسبب في عزل بلدات وقطع طرق في كوبا وإغراق مناطق في هايتي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً.

ويُعدّ "ميليسا" أحد أقوى الأعاصير في تاريخ الكاريبي، وأشدّ إعصار يضرب جامايكا مباشرة منذ عام 1988، حيث وصل إليها كإعصار من الفئة الخامسة مسبباً أضراراً هائلة. وتُقدَّر الخسائر الاقتصادية في غرب الكاريبي بين 48 و52 مليار دولار، وفق شركة "أكيو ويذر".



في جامايكا، أُعلن عن مقتل 19 شخصاً وانقطاع الكهرباء عن 462 ألف شخص، فيما بدأت عمليات الإغاثة وتوزيع المواد الغذائية.



أما في هايتي، فأسفرت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالإعصار عن مقتل 31 شخصاً وفقدان 20 آخرين.

وفي كوبا، التي ضربها الإعصار كعاصفة من الفئة الثالثة، لم تُسجل وفيات، لكن الأضرار كانت جسيمة، وتم إجلاء مئات الآلاف من المناطق المتضررة.