الأربعاء 2025-08-13 11:50 م
 

الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول

الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:40 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.اضافة اعلان


وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام 2025 حوالي 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7 بالمئة خلال أيار من العام الحالي، وذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى مانسبته 4.8 بالمئة ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9 بالمئة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي

ب

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط

أخبار محلية نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

أخبار محلية "النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

الولايات المتحدة تخفف العقوبات المضادة لروسيا حتى 20 أغسطس

عربي ودولي الولايات المتحدة تخفف العقوبات المضادة لروسيا حتى 20 أغسطس

أكثر من 200 منظمة أمريكية تشارك في مسيرة من أجل غزة

فلسطين أكثر من 200 منظمة أمريكية تشارك في مسيرة من أجل غزة

الغويري: الشراكة بين القطاعين رافعة للاستثمار وتحسين الخدمات المحلية

شؤون برلمانية الغويري: الشراكة بين القطاعين رافعة للاستثمار وتحسين الخدمات المحلية

ل

عربي ودولي "بوليتيكو": الولايات المتحدة أرسلت إشارة لأوكرانيا قبل قمة ألاسكا



 
 



الأكثر مشاهدة