"غرف الصناعة" تدعو القطاع إلى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية

الوكيل الإخباري- دعت غرف الصناعة، الشركات الصناعية المنتسبة إليها، بتجنب العمل، من الساعة 4 وحتى 9 مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في حال كانت العملية الإنتاجية للمصانع تسمح بذلك.

وأشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووصول الحمل الكهربائي في المملكة إلى حدوده القصوى، فقد قامت الغرفة بهذه المبادرة، من أجل ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع خلال بقية ساعات اليوم.