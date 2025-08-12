"غرف الصناعة" تدعو القطاع إلى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية

وأشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووصول الحمل الكهربائي في المملكة إلى حدوده القصوى، فقد قامت الغرفة بهذه المبادرة، من أجل ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع خلال بقية ساعات اليوم.
وأوضح بأن الطاقة تعد مدخل إنتاج رئيس لجميع القطاعات الصناعية، حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي حوالي 17 بالمئة من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة حوالي 35 بالمئة بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى 45 بالمئة، مؤكدا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتغطيته احتياجاته من الطاقة، خصوصا في ظل تناقص كلفة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.
