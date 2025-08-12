الثلاثاء 2025-08-12 07:20 م
 

"غرف الصناعة" تدعو القطاع إلى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية

ت
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري- دعت غرف الصناعة، الشركات الصناعية المنتسبة إليها، بتجنب العمل، من الساعة 4 وحتى 9 مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في حال كانت العملية الإنتاجية للمصانع تسمح بذلك.

اضافة اعلان


وأشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووصول الحمل الكهربائي في المملكة إلى حدوده القصوى، فقد قامت الغرفة بهذه المبادرة، من أجل ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع خلال بقية ساعات اليوم.


وأوضح بأن الطاقة تعد مدخل إنتاج رئيس لجميع القطاعات الصناعية، حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي حوالي 17 بالمئة من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة حوالي 35 بالمئة بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى 45 بالمئة، مؤكدا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتغطيته احتياجاته من الطاقة، خصوصا في ظل تناقص كلفة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

أخبار محلية الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء

أخبار محلية تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء

تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة

أخبار محلية تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة

ل

أخبار محلية الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعيين 450 معلمًا ومعلمة في مسار التعليم التقني المهني BTEC

ل

أخبار محلية الصفدي: ندعم استقرار وأمن سوريا ووحدة أراضيها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها

ت

أخبار محلية "التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور

"الأرصاد" تحذر جميع السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد

أخبار محلية "الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد



 
 



الأكثر مشاهدة