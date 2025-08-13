4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (41.1%)، والأوروبية (33.8%)، والأمريكية (21.7%)، والعرب 7.3)%)، والجنسيات الأخرى (38.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 2.5%.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
خارطة الطريق لمحفظة قوية: استراتيجيات عمليّة للتداول في عالم سريع التغيّر
-
"غرف الصناعة" تدعو القطاع إلى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية
-
"تجارة الأردن" تدعو القطاع إلى تخفيف الأحمال الكهربائية ساعات الذروة المسائية
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.80% في النصف الأول
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء
-
17.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 109 مليون دينار