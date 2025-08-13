الأربعاء 2025-08-13 05:18 م
 

4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
 
الأربعاء، 13-08-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-    تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 8.6% خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 4,398.1 مليون دولار، وذلك على الرغم من انخفاضه خلال شهر تموز من عام 2025 بنسبة 5.6% ليبلغ 721.4 مليون دولار.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (41.1%)، والأوروبية (33.8%)، والأمريكية (21.7%)، والعرب 7.3)%)، والجنسيات الأخرى (38.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 2.5%.

 
 
