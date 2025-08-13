4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 8.6% خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 4,398.1 مليون دولار، وذلك على الرغم من انخفاضه خلال شهر تموز من عام 2025 بنسبة 5.6% ليبلغ 721.4 مليون دولار.

