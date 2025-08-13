كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 67.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء.
