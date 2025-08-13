الأربعاء 2025-08-13 11:54 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

الذهب
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الاربعاء،وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 67.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء.

