البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

09:48 ص

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 24 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.





ووفق بيانات للبنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 آب 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 13 آب 2025.