الثلاثاء 2025-08-12 10:17 ص
 

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الثلاثاء، 12-08-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري-    طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 24 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات للبنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 آب 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 13 آب 2025.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي قتيلان بانفجار في مصنع للفحم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شيكات

اقتصاد محلي 17.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 109 مليون دينار

حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري ضمن اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية

أخبار محلية حسان يستقبل رئيس الوزراء المصري قبيل اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية - المصرية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية العجلوني يبحث مع الشركة المتكاملة للنقل سبل تطوير خدمات المواصلات لطلبة الجامعة

عطلة

أخبار محلية حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر

حريق في مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية

أخبار محلية احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية

نفط

أسواق ومال النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم الأميركية الصينية



 
 



الأكثر مشاهدة