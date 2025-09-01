الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

وأوضح شريم، خلال تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن السيارات ولوازمها شكّلت النسبة الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية، إلى جانب مواد البناء، والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار إلى أن حجم صادرات آب سجّل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بشهر تموز الماضي، حيث بلغت آنذاك 48.5 مليون دينار، كما انخفضت عن صادرات شهر آب من العام الماضي 2024، والتي كانت قد وصلت إلى 48 مليون دينار.
