الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

12:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744388 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر آب من العام الحالي بلغت 39.5 مليون دينار، وذلك استنادًا إلى إحصائية شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة، والتي بلغ مجموعها 337 شهادة. اضافة اعلان





وأوضح شريم، خلال تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن السيارات ولوازمها شكّلت النسبة الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية، إلى جانب مواد البناء، والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.



وأشار إلى أن حجم صادرات آب سجّل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بشهر تموز الماضي، حيث بلغت آنذاك 48.5 مليون دينار، كما انخفضت عن صادرات شهر آب من العام الماضي 2024، والتي كانت قد وصلت إلى 48 مليون دينار.