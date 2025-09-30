الصين تضع قيوداً جديدة على تصدير السيارات.. وانعكاساتها على السوق الأردني

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين عن قرار استراتيجي سيدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، يقضي بإلزام جميع الشركات الراغبة في تصدير السيارات الكهربائية بالحصول على ترخيص رسمي مسبق، مع اشتراط توفير إثبات واضح بوجود خدمات ما بعد البيع، من صيانة وقطع غيار وضمانات، في الأسواق المستهدفة. ولن يُسمح لأي مركبة بمغادرة الموانئ الصينية من دون هذه الشروط.

