الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وارتفع معدل سعر الديزل من 619 دولارا للطن إلى 633 دولارا وبنسبة 2.3 بالمئة، وارتفع معدل سعر الكاز من 647 دولارا للطن إلى 659 دولارا بنسبة 1.9 بالمئة.
كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 396 دولارا للطن إلى 394 دولارا بنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة.
واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول عند معدل سعره في آب الماضي البالغ 498 دولارا للطن، واستقر معدل سعر خام برنت عند 68 دولارا للبرميل.
