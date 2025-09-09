الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من أيلول الحالي، مقارنة مع أسعارها في آب الماضي بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة ارتفع بنزين أوكتان 95 من 684 دولارا 700 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة، وارتفع بنزين أوكتان 90 من 662 دولارا الى 678 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة.



وارتفع معدل سعر الديزل من 619 دولارا للطن إلى 633 دولارا وبنسبة 2.3 بالمئة، وارتفع معدل سعر الكاز من 647 دولارا للطن إلى 659 دولارا بنسبة 1.9 بالمئة.