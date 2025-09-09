الثلاثاء 2025-09-09 02:29 م
 

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات
محروقات
 
الثلاثاء، 09-09-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من أيلول الحالي، مقارنة مع أسعارها في آب الماضي بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة ارتفع بنزين أوكتان 95 من 684 دولارا 700 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة، وارتفع بنزين أوكتان 90 من 662 دولارا الى 678 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة.

وارتفع معدل سعر الديزل من 619 دولارا للطن إلى 633 دولارا وبنسبة 2.3 بالمئة، وارتفع معدل سعر الكاز من 647 دولارا للطن إلى 659 دولارا بنسبة 1.9 بالمئة.


كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 396 دولارا للطن إلى 394 دولارا بنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة.

واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول عند معدل سعره في آب الماضي البالغ 498 دولارا للطن، واستقر معدل سعر خام برنت عند 68 دولارا للبرميل.

 
 
