المركزي ينشر مسودة مشروع قانون التأمين لسنة 2024

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الوكيل الإخباري- أنهى البنك المركزي الأردني إعداد مسودة مشروع قانون التأمين لسنة 2024، ويأتي ذلك كخطوة أولية لسن تشريع خاص يُعنى بتنظيم العلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له بكافة مراحلها في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني لتنظيم العلاقة التأمينية . اضافة اعلان





وقال البنك المركزي في بيان الخميس، إن الهدف من إعداد قانون خاص بأحكام عقد التأمين يهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة ومعالجة الثغرات والمشاكل القانونية التي افرزها التطبيق العملي، وذلك بعد الاسترشاد بتوجهات الفقه والقضاء في تفسير أحكام عقود التأمين.



وأضاف انه روعي في مسودة مشروع قانون التأمين خصوصية عقد التأمين؛ حيث تم تنظيم العناصر الرئيسية والمبادئ التي تحكم العلاقة التأمينية، كمبدأ المصلحة التأمينية ومبدأ منتهى حسن النية وغيرها من المبادئ، إضافةً إلى الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، كما اشتملت المسودة على أحكام تفصيلية تراعي أنواع عقود التأمين على الأشخاص وعقود التأمين على الأموال وبعض أنواع عقود التأمين كالتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقود التأمين الطبي وعقود التأمين البحري وغيرها من أنواع التأمين .