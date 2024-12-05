المركزي ينشر مسودة مشروع قانون التأمين لسنة 2024

وقال البنك المركزي في بيان الخميس، إن الهدف من إعداد قانون خاص بأحكام عقد التأمين يهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة ومعالجة الثغرات والمشاكل القانونية التي افرزها التطبيق العملي، وذلك بعد الاسترشاد بتوجهات الفقه والقضاء في تفسير أحكام عقود التأمين.
وأضاف انه روعي في مسودة مشروع قانون التأمين خصوصية عقد التأمين؛ حيث تم تنظيم العناصر الرئيسية والمبادئ التي تحكم العلاقة التأمينية، كمبدأ المصلحة التأمينية ومبدأ منتهى حسن النية وغيرها من المبادئ، إضافةً إلى الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، كما اشتملت المسودة على أحكام تفصيلية تراعي أنواع عقود التأمين على الأشخاص وعقود التأمين على الأموال وبعض أنواع عقود التأمين كالتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقود التأمين الطبي وعقود التأمين البحري وغيرها من أنواع التأمين .
-
أخبار متعلقة
-
مؤشر بورصة عمان يستقر في نهاية تعاملاته اليومية
-
لمحبي اقتناء الليرة الإنجليزي والرشادي.. تعرف على الأسعار الخميس
-
انخفاض استهلاك الاردن من المشتقات النفطية في 2024
-
الاقراض الزراعي : قروض بقيمة 2.9 مليون دينار
-
للأردنيين.. هذه أسعار الذهب محليا الخميس
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
أسعار الذهب تراوح مكانها محليا وفرصة للشراء
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم