أسعار الذهب تنخفض محلياً

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85.4 دينارًا مقابل 81.9 دينارًا للشراء.
وتالياً التسعيرة:
