الإثنين 2025-12-08 06:22 م

أسعار الذهب تنخفض محلياً

أسعار الذهب تنخفض محلياً
أسعار الذهب تنخفض محلياً
الإثنين، 08-12-2025 05:29 م
الوكيل الإخباري-  سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد انخفاضًا طفيفًا، وفق النشرة الثانية الصادرة عن نقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85.4 دينارًا مقابل 81.9 دينارًا للشراء.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_1220258172930904154575.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين 376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

ب

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه

ل

أخبار محلية اختتام ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار

عربي ودولي زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار

مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر

أخبار محلية مدرب النشامى يصدر جملة من القرارات قبل مواجهة مصر

ل

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية

هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

أخبار محلية هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

ل

أخبار محلية كل ما تود معرفته عن خدمة العلم.. موعد الالتحاق والإجازات والمحظورات أثناء التدريب



 




الأكثر مشاهدة