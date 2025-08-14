الخميس 2025-08-14 11:57 ص
 

انخفاض إجمالي الدين العام 382 مليون دينار لنهاية حزيران ليسجّل 46 مليار دينار

نقود أردنية
نقود
 
الخميس، 14-08-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار.

وأوضحت البيانات، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي.

 
 
