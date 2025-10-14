بورصة عمّان تسجّل أعلى قيمة سوقية منذ 2009

الوكيل الإخباري- دفعت موجة من الزخم الشرائي القوي مؤشر بورصة عمان إلى مواصلة صعوده خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مسجلا مكاسب لافتة، بدعم من التفاؤل بنتائج الشركات المدرجة وتحسن معنويات المستثمرين، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 24 مليار دينار، وهو أعلى مستوى تسجله السوق منذ عام 2009.

