بورصة عمّان تسجّل أعلى قيمة سوقية منذ 2009

وشهدت جلسات التداول الأخيرة نشاطا ملحوظا في أسهم الشركات القيادية ضمن قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقار، وسط تدفق سيولة بنحو 17 مليون دينار، ما يعكس تنامي الثقة بأداء السوق وقدرته على اختراق مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة المقبلة.
