طرح عطاء لشراء كميات من القمح

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21 الشهر الحالي.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
"صناعة إربد" تبحث مع مجلس الأعمال الأردني الأميركي تعزيز الصادرات الوطنية
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
تقرير دولي يؤكد منعة الاقتصاد الأردني واستقراره رغم التحديات
-
9 قطاعات صناعية تسجّل نموًا في الإنتاج خلال 8 أشهر
-
بورصة عمّان تسجّل أعلى قيمة سوقية منذ 2009
-
توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الأردن
-
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء