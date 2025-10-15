الأربعاء 2025-10-15 02:09 م
 

طرح عطاء لشراء كميات من القمح

القمح
القمح
 
الأربعاء، 15-10-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأربعاء، طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21 الشهر الحالي.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
