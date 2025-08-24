بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأحد، 8.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2824 عقداً.

