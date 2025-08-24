الأحد 2025-08-24 04:49 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الأحد، 24-08-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأحد، 8.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2824 عقداً.

وبحسب بيان للبورصة فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2974 نقطة، بارتفاع نسبته 0.24 بالمئة.

 

 
 
