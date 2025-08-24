بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبحسب بيان للبورصة فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2974 نقطة، بارتفاع نسبته 0.24 بالمئة.
