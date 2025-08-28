الخميس 2025-08-28 03:17 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الخميس، 28-08-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الخميس حوالي 9.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3722 عقداً ليرتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2965 نقطة بارتفاع نسبته 0.01 بالمئة.

اضافة اعلان


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


وعلى مستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.50 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.33 بالمئة، كما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.20 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين 71 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزارة النقل

أخبار محلية ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة

9

مناسبات أحمد الرفاعي..مبارك الماجستير

ى

المرأة والجمال 5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

بر

فن ومشاهير بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية 43 محاميا يؤدون اليمين القانونية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "نقطة ابتكار"

أخبار محلية العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة

لالا

تكنولوجيا يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي



 
 



الأكثر مشاهدة