بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الخميس حوالي 9.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3722 عقداً ليرتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2965 نقطة بارتفاع نسبته 0.01 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.