بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
وعلى مستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.50 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.33 بالمئة، كما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.20 بالمئة.
