الأربعاء 2025-11-12 06:50 م
 

ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 12-11-2025 05:22 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، في التسعيرة الثانية، 10 قروش للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.1 دينارا، في حين كان سعره بالتسعيرة الأولى 84 دينارا.

اضافة اعلان

 

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_11202512172214553658447.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الشرع يضع شرط وحيد لإبرام اتفاق أمني مع الكيان

عربي ودولي الشرع يضع شرط وحيد لإبرام اتفاق أمني مع الكيان

ب

أخبار محلية الملك ورئيس الوزراء الفيتنامي يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي

الدعم السريع: نحاصر بابنوسة من عدة محاور والجيش يتراجع

عربي ودولي الدعم السريع: نحاصر بابنوسة من عدة محاور والجيش يتراجع

ل

أخبار محلية توقيع اتفاقية مشروع حصاد المياه المستدام في الحسينية

ل

أخبار محلية الملك يلتقي في هانوي الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

ل

أسواق ومال جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء

الوكالة الذرية: التحقق من اليورانيوم الإيراني المخصب تأخر كثيراً

عربي ودولي الوكالة الذرية: التحقق من اليورانيوم الإيراني المخصب تأخر كثيراً

ل

طب وصحة مراجعة جدلية شاملة: لا صلة مقنعة بين الباراسيتامول والتوحد



 
 



الأكثر مشاهدة