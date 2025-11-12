ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.1 دينارا، في حين كان سعره بالتسعيرة الأولى 84 دينارا.
-
