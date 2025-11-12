ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، في التسعيرة الثانية، 10 قروش للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.1 دينارا، في حين كان سعره بالتسعيرة الأولى 84 دينارا.

وتاليا التسعيرة: