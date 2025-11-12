الأربعاء 2025-11-12 09:46 ص
 

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الأربعاء، 12-11-2025 08:51 ص

الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار 30 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك  ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 تشرين الثاني 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 13 تشرين الثاني 2025.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية 5 اصابات بحادث سير على طريق المطار

فل

منوعات فيديو حصد ملايين المشاهدات..وعد طيار لابنته يحوّل رحلة جوية لتجربة لا تُنسى بأمريكا

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : حادث تدهور على نزول العدسية

الاحتلال يطلق النار داخل مخيم طولكرم

فلسطين الاحتلال يطلق النار داخل مخيم طولكرم

لىلىلى

منوعات إقبال جماهيري غير مسبوق على المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه

جانب من الضباب

أخبار محلية تحذيرات هامة للسائقين على هذه الطرق - اسماء

نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامية نبيلة السلاخ، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الثلاثاء. واستذكر المومني، مناقب الفقيدة ودورها الإذاعي الثري

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامية نبيلة السلاخ

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار



 
 



الأكثر مشاهدة