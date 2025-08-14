تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10–25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10–25 قرشًا، والبطاطا بين 15–38 قرشًا، والبندورة بين 7–15 قرشًا، والجزر بين 25–35 قرشًا، والخيار بين 25–40 قرشًا، والزهرة بين 35–65 قرشًا، والليمون بين 80–150 قرشًا، والموز البلدي بين 60–90 قرشًا.
