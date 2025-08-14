تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

10:53 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2390 طنًا، منها 1632 طنًا من الخضار، و622 طنًا من الفواكه، و136 طنًا من الورقيات. اضافة اعلان





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10–25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10–25 قرشًا، والبطاطا بين 15–38 قرشًا، والبندورة بين 7–15 قرشًا، والجزر بين 25–35 قرشًا، والخيار بين 25–40 قرشًا، والزهرة بين 35–65 قرشًا، والليمون بين 80–150 قرشًا، والموز البلدي بين 60–90 قرشًا.