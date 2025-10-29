الأربعاء 2025-10-29 01:30 م
 

الحكومة تكشف عن افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل

طائرة إيرباص A320neo للملكية الأردنية في مطار ماركا.
طائرة إيرباص A320neo للملكية الأردنية في مطار ماركا.
 
الأربعاء، 29-10-2025 12:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان، أن الحكومة ستفتتح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل، بعد توقف دام لسنوات.اضافة اعلان


وأكد حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمّان الأربعاء، أن إعادة تشغيل المطار ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية والسياحية للعاصمة عمّان وللمملكة بشكل عام.

وكان وزير النقل نضال القطامين، أكد أهمية تسريع استكمال إجراءات ترخيص وتشغيل مطار عمّان المدني ضمن المدة الزمنية المحددة.
 
 
