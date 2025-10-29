الحكومة تكشف عن افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل

وأكد حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمّان الأربعاء، أن إعادة تشغيل المطار ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية والسياحية للعاصمة عمّان وللمملكة بشكل عام.
وكان وزير النقل نضال القطامين، أكد أهمية تسريع استكمال إجراءات ترخيص وتشغيل مطار عمّان المدني ضمن المدة الزمنية المحددة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028
-
مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم
-
حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير
-
الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك في عمّان
-
الحكومة: بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل
-
اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات
-
رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش