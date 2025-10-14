الثلاثاء 2025-10-14 02:31 م
 

توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الأردن

الثلاثاء، 14-10-2025 01:26 م
الوكيل الإخباري-    انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيلول الماضي إلى 75 مليون دينار، مقارنة بـ 84 مليون دينار خلال شهر آب، وبنسبة 2.18% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.اضافة اعلان


وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 16 ألف شيك، منها 65.5% عادت لأسباب مالية وبقيمة 45.9 مليون دينار، و34.5% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 29.1 مليون دينار.
 
 
