توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الأردن

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 16 ألف شيك، منها 65.5% عادت لأسباب مالية وبقيمة 45.9 مليون دينار، و34.5% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 29.1 مليون دينار.
