توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الأردن

01:26 م

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيلول الماضي إلى 75 مليون دينار، مقارنة بـ 84 مليون دينار خلال شهر آب، وبنسبة 2.18% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.





وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 16 ألف شيك، منها 65.5% عادت لأسباب مالية وبقيمة 45.9 مليون دينار، و34.5% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 29.1 مليون دينار.