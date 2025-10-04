تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 10 - 20 قرشًا، البصل الناشف 20 - 30 قرشًا، البطاطا 17 - 35 قرشًا، البندورة 10 - 40 قرشًا، الجزر 35 - 55 قرشًا، الخيار 25 - 50 قرشًا، الزهرة 30 - 60 قرشًا، الليمون 70 - 150 قرشًا، والموز البلدي 60 - 90 قرشًا.
