تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2628 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 1089 طنًا، والورقيات 240 طنًا.

