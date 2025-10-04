السبت 2025-10-04 12:13 م
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

السبت، 04-10-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2628 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 1089 طنًا، والورقيات 240 طنًا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 10 - 20 قرشًا، البصل الناشف 20 - 30 قرشًا، البطاطا 17 - 35 قرشًا، البندورة 10 - 40 قرشًا، الجزر 35 - 55 قرشًا، الخيار 25 - 50 قرشًا، الزهرة 30 - 60 قرشًا، الليمون 70 - 150 قرشًا، والموز البلدي 60 - 90 قرشًا.

 
 
