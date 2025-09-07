الأحد 2025-09-07 11:09 ص
 

3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي

بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورَّد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل، نُقلت بواسطة 14,027 صهريجًا. وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير ا
الوكيل الإخباري-   بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورَّد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل، نُقلت بواسطة 14,027 صهريجًا.

وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2024.

وبلغ معدّل المخزون من النفط الخام والمشتقات النفطية على النحو التالي:

النفط الخام: 261,661 ألف طن

بنزين 90: 187,462

بنزين 95: 29,480

ديزل: 261,891

وقود ثقيل: 42,253

غاز بترولي مسال: 41,162

كاز: 73,378

أسفلت: 10,482

وقود الطائرات: 84,529
 
 
