3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي

وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2024.
وبلغ معدّل المخزون من النفط الخام والمشتقات النفطية على النحو التالي:
النفط الخام: 261,661 ألف طن
بنزين 90: 187,462
بنزين 95: 29,480
ديزل: 261,891
وقود ثقيل: 42,253
غاز بترولي مسال: 41,162
كاز: 73,378
أسفلت: 10,482
وقود الطائرات: 84,529
