3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي

11:01 ص

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورَّد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل، نُقلت بواسطة 14,027 صهريجًا. اضافة اعلان



وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2024.



وبلغ معدّل المخزون من النفط الخام والمشتقات النفطية على النحو التالي:



النفط الخام: 261,661 ألف طن



بنزين 90: 187,462



بنزين 95: 29,480



ديزل: 261,891



وقود ثقيل: 42,253



غاز بترولي مسال: 41,162



كاز: 73,378



أسفلت: 10,482



وقود الطائرات: 84,529