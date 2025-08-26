7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، حوالي 7.4 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 3.9 مليون نفذت من خلال 2648 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2959 نقطة بانخفاض نسبته 0.03 بالمئة.

اضافة اعلان