7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2959 نقطة بانخفاض نسبته 0.03 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم البالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها و 25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.25 بالمئة وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.12 بالمئة وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.06 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا
-
للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم