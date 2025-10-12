ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي الذي رصد ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي للثمانية أشهر الأولى من عام 2025 نسبته 1.76 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

