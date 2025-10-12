ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.07 بالمئة لشهر آب الماضي مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفع بنسبة 1.03 بالمئة مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).
