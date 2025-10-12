الأحد 2025-10-12 12:53 م
 

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الأحد، 12-10-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي الذي رصد ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي للثمانية أشهر الأولى من عام 2025 نسبته 1.76 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.07 بالمئة لشهر آب الماضي مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفع بنسبة 1.03 بالمئة مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

 
 
