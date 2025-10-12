"الزراعة" تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين

قمح : 450 دينارا / طن
شعير : 370 دينارا / طن
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت
-
صادرات القطاع الصناعي تنمو 6.6 % خلال 7 أشهر
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
غرفة صناعة إربد تؤكد دعمها لصناعة الأثاث المحلي وفتح الأسواق الخارجية
-
فرصة للراغبين بالزواج بعد استمرار هبوط أسعار الذهب محلياً