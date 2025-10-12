الأحد 2025-10-12 12:53 م
 

"الزراعة" تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 12-10-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   أعلن أمين عام وزارة الزراعة رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025/2024، عن البدء ببيع البذار من محصولي القمح والشعير اعتبارًا من صباح اليوم الأحد.

 ودعت المزارعين الراغبين بشراء البذار مراجعة أفرع المؤسسة التعاونية الاردنية الموجودة ضمن مناطق سكنهم علمًا أن سعر البيع على النحو التالي:
قمح : 450 دينارا / طن
شعير : 370 دينارا / طن

 
 
