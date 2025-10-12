الممثل التجاري الأمريكي يدعو إلى استقرار التجارة مع الصين

الوكيل الإخباري- دعا الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إلى تحقيق الاستقرار في التجارة مع الصين، مشيرا إلى أن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقات جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وقال غرير في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد، إن "الرئيس (ترامب) يحافظ على علاقات رائعة مع الرئيس شي... ولكن من الضروري أن نضمن العودة إلى الوضع المستقر الذي كنا فيه قبل أسبوع".

واعتبر أن التغييرات على إجراءات الرقابة على الصادرات التي اتخذتها الصين، تمثل "انتهاكا واضحا" للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين واشنطن وبكين.



وأشار إلى أن الرئيس ترامب قد يتخذ إجراءات لإجبار الصين على تغيير سياساتها، لكن إمكانيات خفض التوتر بين البلدين لا تزال قائمة.



وكانت الحكومة الصينية قد قررت يوم 9 أكتوبر تشديد الرقابة على بعض أنواع الصادرات الخاصة بإنتاج المعادن النادرة.



وبعد يوم من ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 100% على السلع الصينية، إضافة إلى تشديد الرقابة على صادرات البرمجيات ردا على سياسات بكين.