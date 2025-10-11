صادرات القطاع الصناعي تنمو 6.6 % خلال 7 أشهر

10:51 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، أن صادرات القطاع الصناعي نمت بنسبة 6.6 بالمئة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحديات والصعوبات وتجاوزها.





وبيّنت المعطيات الإحصائية أن صادرات القطاع الصناعي زادت خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، إلى 4.801 مليار دينار، مقابل 4.481 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مشكلةً ما نسبته 91 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.



وأسهم هذا النمو في تقليص فجوة العجز التجاري للمملكة ورفع مساهمة الصناعة بالاقتصاد الوطني، حيث أظهرت الصناعة الأردنية مرونة عالية وقدرة على التكيّف مع التحديات الخارجية، ما مكّنها من الوصول لهذه المؤشرات التصديرية.



وأشارت المعطيات إلى نمو 9 قطاعات صناعية فرعية خلال الفترة نفسها، باستثناء قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي تراجع بنسبة 13 بالمئة، فيما كان قطاع الصناعات الإنشائية الأكثر نموًّا بنسبة 86 بالمئة.



وتوزعت الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.065 مليار دينار، والجلدية والمحيكات 1.032 مليار دينار، والهندسية والكهربائية 881 مليون دينار، والتعدينية 640 مليون دينار، والتموينية والغذائية 524 مليون دينار.



وبلغت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما قيمته 353 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 106 ملايين دينار، والتعبئة والتغليف والورق 81 مليون دينار، والإنشائية 97 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث 21 مليون دينار.



وحسب المعطيات الإحصائية، تركزت أبرز صادرات القطاع الصناعي في منتجات الألبسة وتوابعها، وأسمدة أزوتية أو كيماوية، ومحضرات الصيدلة، والفوسفات، والبوتاس، والصابون، ومحضرات الغسيل، وأجهزة ومعدات كهربائية.



وزادت صادرات الصناعة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي للعديد من الدول الأجنبية والعربية، وكان أبرزها الهند، والسعودية، وسوريا، والعراق، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإيطاليا، وصربيا.



وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن هذا النمو المتميز يعد استمرارًا للأداء التصاعدي في مسار الصادرات الصناعية الأردنية، التي لم تعد تقتصر على النمو الكمي، لكنها تتجه نحو تنويع السلع والمنتجات، وزيادة القيمة المضافة المحلية.



وأشار إلى أن نسبة تغطية صادرات القطاع الصناعي للمستوردات خلال الفترة نفسها بلغت 42 بالمئة، ما يعكس الدور المحوري للصناعة الوطنية في دعم النمو الاقتصادي، جراء تطور قدراتها الإنتاجية، وارتفاع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.



وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن تنويع الأسواق التصديرية كان من أبرز عوامل النجاح، حيث ساهم في تقليل الاعتماد على وجهات محدودة، وتعزيز حضور المنتج الأردني في أسواق جديدة مثل أوروبا وسوريا والهند".



وأضاف: "يعود ارتفاع الصادرات إلى هذه الأسواق لوجود تحسّن في عمليات الترويج للمنتجات الصناعية، التي تتم بتشاركية بين القطاعين العام والخاص، علاوة على ارتفاع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية"، مبينًا أن نتائج النمو الحالية تمثّل ثمرة لاستمرار توسع الصادرات الصناعية وتنويعها عبر القطاعات الإنتاجية المختلفة.