السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مدينة الفحيص وتجمع لجان المرأة

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار للاردن بهذا الموعد

وزير الإدارة المحلية ينعى المهندس حسين بني هاني

توضيح من مديرية الامن العام بشأن مخالفات السير

التخليص على أكثر من 61 ألف مركبة في الأردن في 2022

الحكومة: الرؤية الاقتصادية تستهدف أن يصبح الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً

وفاة طفل من الجنسية السورية غرقاً داخل مسبح في المفرق

الضمان الإجتماعي: تقديم طلبات سلف المتقاعدين مع بداية شباط المقبل

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

السبت، 21-01-2023 04:07 م

آخر من ينام.. تحدٍ على 'تيك توك' يتسبب في تسمم تلاميذ بالمكسيك

Doc-P-1030846-638099006258974451


الوكيل الإخباري - حذّرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدٍّ رائج عبر منصة تيك توك، تسبّب في تسمّم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعاً من الأدوية.

ويتمثل التحدي الذي ينضوي تحت هدف "مَن ينام آخراً يفوز"، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار "كلونازيبام" الذي يُستخدم عادةً لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط.

اضافة اعلان


ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء.


وأشارت هيئة السلامة العامة في العاصمة، يوم الخميس، إلى أنّ عناصر الإسعاف عالجوا خمسة قاصرين تعرّضوا للتسمم داخل إحدى مدارس مكسيكو.


وأبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن ثلاث حالات مماثلة سُجلت فيها.
ولم يصب أي تلميذ بأعراض خطرة.


وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون ألما روسا: "للأسف، غالباً ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تعريض صحة الآخرين للخطر".


وانتشرت عبر تيك توك مقاطع فيديو عدة تظهر أشخاصاً يصوّرون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك.


إلا أنّ مستخدمين آخرين نشروا مقاطع فيديو حذّروا فيها من خطورة التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (8)

فيديو- يزن الأسمر يتحدث عن آخر لحظات عزيز ويكشف سبب وفاته

13628118464_c2f8836771_b-compressed

'رجل عنكبوت' يقوم بوظيفة قاطع تذاكر في حافلة روسية - فيديو

275802_22_1589540253

بعمر الـ90... مسنَّة مصرية خاضت الامتحانات بكل ثقة - صور

YfjLv

البرازيل.. نحل يغزو طائرة ركاب ويتسبب بإلغاء الرحلة - فيديو

_122622997_32154_w

شهامة شاب سوداني.. بترت يده لينقذ مصرية من الموت تحت القطار - صورة

1440x810_cmsv2_c37ffdc2-2eca-5ca4-a285-e460346f14e6-6901286

شاهد ما فعله فيل مع امرأة هندية